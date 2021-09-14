為鼓勵對於環境保護、環境教育議題有想法、有領導力及影響力的青年，環保署今年再度辦理「第2屆環保青年領袖甄選活動」，即日起開放報名至今年12月20日中午12時為止，第1屆環境領袖獎得主林孟慧表示，關鍵在於不能只有熱情、更要轉化為實質行動。

林孟慧就讀台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程碩士班期間，有感於要影響校方決策才能達成校園減碳的目標，因此成立台灣大學學生會永續部，並推動校務基金投資應有「責任投資」的概念，台灣大學校務基金也從去年底開始針對高汙染、高碳排的事業單位撤資，並擬定投資原則。

林孟慧說，台大推動責任投資後，也引起許多金融單位注意到ESG對投資人的重要性外，許多大學也追上台大的腳步成立撤資小組；她也提及，她自己的博士班論文的主題正是「大學低碳轉型路徑」，盼探討大學為主體如何朝淨零碳排努力。

環保署表示，第2屆環保青年領袖甄選活動即日起跑至今年12月20日中午12時為止，希望發掘30歲以下對各項環境議題有號召力的優秀青年人才，並協助青年領袖們踏上國際舞台，與世界各地優秀青年相互交流及觀摩，得獎者可獲獎品及培力課程外，前2名的獲獎者還可獲得環保署全額補助參與國際環境教育會議。