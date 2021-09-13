今天是漢光演習實兵驗證的第一天，蔡英文總統表示，在疫情影響下，國軍一面兼顧防疫，一面維持精實的操演，「我非常肯定」。這樣的演練，構成了我們國家安全堅實的基礎。接下來，還有佳冬戰備道戰機起降等科目將要依序展開。這是一場國軍戰訓的考驗，也是台灣向世界展現守護家園決心的時刻！

蔡英文在臉書呼籲，「今天是漢光演習實兵驗證的第一天，大家一起表達支持吧！」一年一度的漢光演習，是國軍訓練成效的總驗收。每年，國軍所有軍種、所有單位的弟兄姊妹們，都會依照戰時狀況來進行演練。從捍衛領空、保衛海疆，再到陸上的國土防衛，24小時都不會間斷。

她說，今年的漢光演習實兵驗證，時間是9／13（一）到9／17（五），在疫情影響下，國軍一面兼顧防疫，一面維持精實的操演，「我非常肯定」。第一天的演習，重點除了「重要目標防護」、「戰力保存」外，也進行了生物疫病醫療演練，模擬遭受生物戰劑攻擊時的應變。

雖然南部下大雨，但是蔡英文表示，我們還是看到了弟兄姊妹同心協力，依序完成人員、車輛、裝備的除污，以及傷患檢傷分類、救治、後送等一連串的應變處置。這樣的演練，構成了我們國家安全堅實的基礎。

她說，接下來，還有佳冬戰備道戰機起降、聯合反登陸實彈射擊、城鎮作戰 等科目將要依序展開。這是一場國軍戰訓的考驗，也是台灣向世界展現守護家園決心的時刻！「請大家一起來關注以下臉書專頁，一起替國軍加油！」