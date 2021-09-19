繼大陸海關總署自3月1日起暫停輸入台灣鳳梨後，為兩岸水果貿易投下震撼彈，沒想到半年後再兩水果暫停輸入！根據大陸海關總署今(19)日公告，台灣番荔枝(釋迦)和蓮霧多次檢出大洋臀紋粉蚧，明(20)日起將暫停兩水果輸陸，農委會主委陳吉仲表示，將對外說明。

今年3月大陸因多次檢出介殼蟲全面暫停台灣鳳梨進口後，今天指出，今年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸番荔枝和蓮霧中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧(Planococcus minor)。為防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，茲決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝和蓮霧輸入大陸。

根據農委會統計，109年輸往大陸的釋迦約1萬3588公噸，佔外銷比達95％，蓮霧雖只有4792公噸，但外銷大陸佔比仍高達近97％，雖然民進黨政府誓言不過度依賴大陸市場。以釋迦為例，自總統蔡英文2016年上任以來，該年釋迦銷陸1萬211公噸，到了2020年高達1萬3588公噸，然而今年截至8月卻已來到1萬4673公噸，比去年總量還多。

釋迦銷陸量連年攀升，可見依賴大陸市場的狀況並未改善，農委會主委陳吉仲表示，針對本次大陸暫停釋迦與蓮霧一事，將主動對外說明。