針對前高雄市市長韓國瑜表示，如果民進黨繼續橫行，最終會摧毀台灣與中華民國。對此，民進黨發言人謝佩芬今天表示，2020年中華民國總統大選結果，就是台灣人民透過民主程序展現台灣人民當家做主的結果！韓國瑜在當時參選了中華民國總統，卻總是說中華民國不見了，令人費解。

正值國民黨主席選舉期間，韓國瑜受邀赴美國芝加哥出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，以「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與機遇」為題發表演說，韓國瑜指出，民進黨主導了國會多數、主導了國家機器，民主選舉是一時的，但摧毀民主機制帶來的傷害卻是永恆的，國民黨不怕輸，但不能一直輸，如果民進黨繼續橫行，最終會摧毀台灣與中華民國。

謝佩芬反駁表示，事實證明，蔡英文總統領導中華民國台灣這六年多來，台灣社會在國際上的角色日益重要，各國對於台灣更加重視，也願意加強與台灣在各種實質層面交往，甚至通過友台議案。

她說，去年世界各國疫情嚴重，台灣展現 Taiwan can help精神，向各國捐贈口罩等醫療器材，還有輸出防疫經驗。今年各國則是捐贈台灣疫苗，都是台灣與國際社會連結強化的具體表現。另一方面，中國持續在台灣國際參與空間打壓外，軍機繞台終年不減，用政治手段介入經濟、貿易與農業等屢見不鮮，更凸現中國對台灣打壓不減。

針對韓國瑜的言論，謝佩芬表示，我們理解他在群眾場合總是表現精彩，也感謝他終於意識到中共威脅，但作為一個負責任的政府，堅守崗位為人民打拚，做好福國利民的工作，才是真正守護國家的表現。