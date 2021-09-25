國民黨主席選舉25日進行投票，黨主席候選人朱立倫前往投票所投票。（羅永銘攝）

國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（葉書宏攝）

國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（葉書宏攝）

國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（葉書宏攝）

國民黨主席選舉25日進行投票，黨主席候選人朱立倫前往投票所投票，現場秀出中國國民黨黨證。（羅永銘攝）

喊話齊抗「鴨霸的民進黨」 朱立倫：選後團結是最大責任

國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票，朱立倫預估這一次投票率可能會比歷次高一些，他說，每一票都是捍衛中華民國，每一票都是保衛中國國民黨，真正的對手是民進黨，大家槍口對外、團結一致，「對抗鴨霸的民進黨！」

希望每一位愛國民黨的同志們今天都要出來投票，每一票都很關鍵，每一票都很重要，每一票都是捍衛中華民國，每一票都是保衛中國國民黨，希望今天選舉過後全黨能夠團結一致、共同努力，真正的對手是民進黨，全黨團結一致對抗民進黨，打贏未來所有的選戰。

針對選後恐造成黨內分裂，朱立倫說，自己當選後最大的責任，如果能夠順利當選，一定會團結全黨，大家槍口對外、團結一致，「對抗鴨霸的民進黨！」這也是參選最重要的原因，在最後關鍵時刻，每一位同志都能出來投票，表達對國民黨的支持，棄民進黨、保國民黨。

朱立倫說，今天投票結果出爐，會立即拜會其他候選人，同時也會誠懇邀請大家一起為國民黨來努力，每一位都是重要的黨同志，也會是未來團隊的一分子。

此外，這一次投票率可能會比歷次高一些，大家覺得國民黨最需要團結、最需要關心、最需要支持的，很多黨內同志都會出來投票，加上天氣很好，很多黨內同志都會出來投票。