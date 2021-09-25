國民黨主席選舉 林錫耀：希望能回到最大在野黨的態度。曾薏蘋攝

國民黨今天黨主席選舉，民進黨祕書長林錫耀今受訪表示，我們希望國民黨不管是誰當選主席，這一段時間，因為內部競爭愈來愈走偏鋒，越來越激進的路線，希望能夠回到作為一個最大在野黨，應該跟主流民意能夠呼應的態度。

林錫耀今出席「台灣關鍵年代 民進黨的誕生1986-1987」新書發表會時受訪表示，今天是國民黨的黨主席選舉，原本以為會比較冷清的選戰，現在社會大概都非常的關注，因為有可能會殺出黑馬來。

他說，站在民進黨的立場，對國民黨內部的選舉競爭，民進黨沒有太多的評論，不過比較擔心的是，國民黨把它內部的過度競爭，會不會進一步影響到國民黨未來要扮演的角色，及要走的路線。

他表示，讓國民黨扮演一個理性的反對黨，那這樣才是國家之福，才是人民之福。

至於被問到，站在台灣的立場，哪一個當主席對台灣會比較有幫助？林錫耀表示，他不方便去評論國民黨主席候選人個別的人選。