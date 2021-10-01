立法院1日施政總質詢，國民黨立委占領官員席並掀翻備詢台杯葛議事，要求程序正義。（姚志平攝）

立院四度空轉 綠委批：為何不好好質詢問倒行政院？。本報資料照

立法院今國民黨四度杯葛，議事再度空轉；民進黨立委紛紛痛批；立委陳亭妃說，2008年民進黨最慘時，27席立委就算整個黨團成員連雙腳都舉起來，也舉不贏國民黨，但也沒因此就自我放棄、無理取鬧；洪申翰也說，如果覺得報告跟調查不夠完整，為何不好好質詢問倒行政院？

民進黨立委洪申翰說，國民黨只是為了給深藍選民一個交代才杯葛議事，根本不是要阻擋什麼法案或政策「自甘讓這一小群的極端深藍綁架」。國民黨這些講不出目的的議事杯葛，就是做給自己黨內的鐵桿深藍交代。國民黨的委員其實私下也叫苦，不拿出阻擾行政的強硬動作，回去會被這些深藍支持者「殺頭」。

他說，在野黨對於國會程序中的法案跟政策有不同立場，所以用各種方式做議事攻防，要杯葛要阻擋要佔領，這都可以理解，過去也不是沒有例子。但讓人摸不著頭緒的是，那到底是為了什麼要焦土戰？國民黨立院黨團是為了要擋下什麼法案或政策嗎？

民進黨立委林楚茵也說，國民黨從薪水小偷變五倍券強盜，不敢質詢、只想領薪水；國民黨反對五倍券，要讓全民餓肚子！自己怠慢職守、還要提案剝奪人民權益，還好意思說「為主流民意發聲」？