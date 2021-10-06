屏東上月爆發挖眼案，引發社會對《精神衛生法》修法的討論。國民黨召委蔣萬安表示，早在去年底審查時就希望衛福部盡快提出政院版修正草案，但經過了1年多，至今都未出爐，時代力量立委王婉諭也力促衛福部儘速提出草案。衛福部長陳時中今允諾，目標是在年底前提出草案。今日衛環委員會也決定擇期審查《精神衛生法》修正草案。

立法院今召開衛環委員會，審查《精神衛生法》修正草案。王婉諭表示，去年底，立法院衛環委員會其實就提出了《精神衛生法》的修法，包含很多面向，但當時只審查到第2條，就因為沒有政院版本，沒辦法討論，一直在等待。《精神衛生法》必須補足的地方包括個案從家門口到病房間的循環問題、心理衛生中心的建置、社區關懷訪視員的權責定義、同儕支持等，都是現行法律中非常缺漏的部份。

蔣萬安質詢時也表示，去年12月審查《精神衛生法》時，只有委員版本，但是我們一再希望衛福部趕快提出，當時部長承諾儘快把草案送來，但至今已1年，可以看出政府重不重視、有無感同身受。從湯姆熊案、小燈泡案到殺警案，要排多少次專案報告，才能等到政院版草案？他不希望看到任何遺憾事情發生。如果年底無法送到立院，不知道明年什麼時候才要審查、3讀通過，把漏洞補齊。

陳時中表示，政院版《精神衛生法》修正案，年底應該會提出，對於王婉諭提出的面向，都是必須賦予法源，讓《精神衛生法》更完整的，過去衛福部和司法院想法不同，所以一直在溝通中，近來的共識已經越來越高，年底是提出修正案的目標時程。

蔣萬安表示，期待衛福部盡快把草案送到行政院，等不到還是會在排審，如果一直提不出，我想社會輿論也會很難接受另擇期審查。今日衛環委員會原訂進行修正草案審查，但下午宣布擇期再審。