民進黨立委范雲 (吳家豪攝)

綠委范雲今日與全國外送產業工會籌備會人員，於立院召開記者會表示，外送員的薪資計算，完全是外送平台片面修改，根本無法做大規模協商，對此要求勞動部應調查釐清外送員工作樣態，正視此新型態勞動關係所面臨的問題。

今日除范雲外，全國外送產業工會籌備會發言人蘇柏豪、台中市外送平台服務產業工會理事長李建明等外送平台員工也出席這場記者會。

范雲表示，這幾年外送平台針對外送人員的薪資計算制度修改，都是由資方片面進行，從未有與外送員進行真正的大規模協商，外送員在薪資待遇上完全沒有話語權，充分顯示出勞工在平台控制下的無助感和不穩定性。

蘇柏豪指出，平台以不公開不透明的方式計算外送員收入已成為常態，以Foodpanda為例，每單原本合計有60元起跳，但在調整制度之後，每單平均僅剩35至40元，而在加計黑箱取餐率之後，更有可能只剩22至30元。

蘇柏豪說，平台制定「取餐率」做為是否扣除獎金之標準，然而取餐率數據卻完全不公開，無論是系統問題、餐廳問題，都偷偷算在外送員頭上，直到每半個月薪資彙整時才告知，許多外送員都因此遭到平台莫名扣薪，也造成Foodpanda平台幾乎每半個月便產生與許多外送員的薪資爭議。

李建明表示，Ubereats也在今年4月起全面實施黑箱薪資計算制度，有別於過去以「基本費」加「距離」明確計算的車資收入，若里程不一，仍可申訴追回短少款項。但新制卻連計算公式都不公開，只能被動接受經由不透明之機制計算出的車資，若面臨短少不合理，不但難以察覺，即便察覺，亦完全申訴無門。

范雲說，近年來國內從事外送工作的勞工越來越多，並在疫情之下更明顯增長，而在不透明的演算機制及無法取得與平台業者對等協商的情況下，造成廣大外送員的勞動權益受損。勞動部應該落實相關指引及法令，確保外送員的勞動權益。