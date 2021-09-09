國民黨主席選舉參選人孫文學校總校長張亞中提出《創造兩岸和平備忘錄》，稱若當選黨主席，將以此與中國共產黨進行對話協商。陸委會副主委李麗珍今日表示，根據兩岸條例，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，「違反者是可以依法加以處罰的」。

張亞中主張結束兩岸長達70餘年的政治敵對狀態，促使兩岸走上和平，提出《創造兩岸和平備忘錄》版本，稱若當選黨主席，將以此一版本與中國共產黨進行對話協商。

這份備忘錄中強調，民族認同、主權不分裂、治權平等分立與不動用武力、對統一後政治制度安排等九項條文。

李麗珍今在陸委會例行記者會上回應提問，她表示，根據兩岸條例規定，非經陸委會或主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力或是政治議題的協議，「違反規定者是可以依法加以處罰的」。

她提醒，任何沒有經過人民授權監督，以及政府對政府的政治協商都違反民主原則，違反台灣的主流民意。