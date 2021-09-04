第12屆兩岸電影展開幕，戲院中央擺放李行導演的Q版立牌。（兩岸電影展提供）

作為台灣疫情鬆綁後的第一個實體影展，第12屆兩岸電影展4日開幕，除了精選5部大陸片在台放映外，另外5台片也正於北京放映中。4帥范少勳、劉子銓、東明相、段鈞豪代表其電影參加開幕式，與導演李行的Q版人偶合影，也對上月辭世的李行表達追懷之意。

東明相曾跟著李行2度前往大陸交流，他回憶說：「印象中的李行導演是一個非常親切的前輩，知道我聽力比較特別，所以去北京的那段時間，他時時刻刻抓著我說『還習慣嗎？吃得好嗎？』之後也是在電影場合中遇到，導演見到我也總是緊握著我的手，會特別跟我說些鼓勵的話，他就像是家裡的長輩一樣。」段鈞豪和范少勳也都對李行導演終身為電影打拚的堅持感到既尊敬又佩服。

除了參展電影的主創外，朱延平以兩岸電影交流委員會代理主任委員的身份出席活動，並說道：「我感念李行導演，李導演的託付，我只有全力承擔！可惜今年不能帶著大家一起去大陸交流，不過沒關係！大家都還年輕，堅持拍下去，我們這個兩岸電影交流的平台會一直在這裡為大家服務！」

原定要到北京出席活動的范少勳、段鈞豪以及劉子銓等人，也選擇在台北的開幕式熱情出席支持，范少勳雖無緣與大陸影迷見面，但希望這部電影也能帶給對岸同樣的熱血與感動，而他與片中的教練段鈞豪，都同樣對李行導演終身為電影打拼的堅持感到既尊敬又佩服，先前聽到導演的離世，萬分不捨與懷念。

兩岸電影展即日起至9日於光點華山電影館舉辦，可於全台7-11門市ibon機台、ibon售票系統網站及影展現場服務台皆可購票入場。