台灣藝人張鈞甯因論文稱「我國」而被扣上台獨藝人帽子，話題仍在大陸輿論持續延燒。對此，陸委會表示，此事凸顯了兩岸在民主跟威權兩種價值上的差異，要特別提醒台灣的演藝人員要審慎因應相關的風險，確保自身的權益。

李麗珍指出，近期陸方大動作整頓演藝圈，把文娛產業納入所謂意識型態的管理，採取很多加強查稅還有限制勞動等措施，同時，也看到大陸的網民用特定的政治意識形態，針對很多台灣藝人在內的演藝人員，究其過往言行進行文革式的獵巫。

她說，可以顯示出，中國大陸的影視環境受到意識形態框限日益嚴重，充斥著政治風險，並不是藝人可以安心創作自由表演的一個友善環境。

李麗珍說，中華民國是主權國家，保障人民的言論自由，但是近期在大陸發展的台灣藝人頻頻被迫要進行政治表態，凸顯了兩岸在民主跟威權兩種價值上差異。

她表示，政府要特別提醒台灣演藝人員，要審慎因應相關的風險，特別要確保自身的權益。