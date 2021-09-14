國民黨主席候選人張亞中13日遭選監委員會決議移送考紀會，對此，張亞中痛批，今天因民調走高，就要被送考紀會，甚至可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴，「這還是我一生奉獻、鍾愛、值得尊敬的中國國民黨嗎？」

張亞中表示，質疑考紀會的程序及結果，以及同時要求黨中央必須有人負起政治責任，自己何錯之有？提出的所有質疑都是可受公評，而且都是有關黨魂之事，考紀會想拿刀亂砍，完全違背民主原則。

張亞中質疑，黨主席候選人朱立倫打電話給代理主席、中常委蔣根煌 ，希望撤回昨日選監委員會臨時會的決議，這個過程可以嗎？朱立倫參選人以何立場打給代理主席，介入黨務程序，沒有違反選務中立嗎？

國民黨主席候選人張亞中遭選監委員會移送考紀會，他14日召開記者會。（范揚光攝）

張亞中說，在投票前原有4場分區政見說明會，現在卻被暫停，如果要等調查結束，是不是投票要等4場分區政見說明會辦完後再舉行？剝奪參選人發表政見的機會，對嗎？對黨員尊重嗎？

張亞中提及維基解密中朱立倫的6篇資料說，可看出朱立倫和AIT有相當密切的關係，並向AIT提供大量的政壇資訊，內容相當廣泛，而且朱立倫與AIT官員有多次會談，而楊甦棣也對朱立倫相當看好，質疑朱立倫是否有特殊身分，「台灣版維基解密就指朱是美國線民」。

此外，張亞中指出，2015年朱立倫主席在國共論壇後，在上海復旦大學的「與青年同學有約」的背板上只有朱立倫，而沒有中國國民黨主席五個字。「中國國民黨」五個字，在中國大陸應非禁忌，請問朱前主席，當時為何不使用？

張亞中強調，朱江二人的兩岸論述，不僅不能解除兩敵對狀態，反而會有兩個不利，一是使本黨失去在兩岸中的角色，二是使本黨失去愛台灣的話語權，這會讓國民黨難以翻身。