國民黨主席選舉關鍵攻防戰 桃竹苗區政見說明會｜2021.09.20

國民黨主席選舉最後一場公開政見發表會20日在桃園登場，卓伯源率先上台，批民進黨以獨養貪，裂解、迫害和葬送台灣，並當場拿出4盒蓮霧，邀請所有候選人上台一起高喊愛台灣、吃釋迦，愛台灣、吃蓮霧，他直指民進黨以一黨一人之私，讓無辜的台灣人民跟農民受害，呼籲民眾不要再被民進黨操弄，也敬告對岸政府，傷害台灣農民跟農業就是助長民進黨。

卓伯源批民進黨操弄台灣3部曲，首部曲是以獨養貪裂解台灣，就是以台獨操弄，直指絕對權力絕對腐化，也是民進黨貪腐的溫床，以台獨要年輕人接受洗腦，用台獨史觀裂解現代、裂解台灣，拆除蔣公銅像操弄族群對立、黨產會沒收人民財產，一再分裂台灣。

二部曲則是以獨養貪迫害台灣，民進黨無所不用其極，把台灣人民幸福和安全送到刀口上，他強調國民黨堅持92共識換取30年和平榮景，不用擔心對岸軍機繞台、也沒有美國軍艦航行台灣海峽，外交休兵不用花錢買平安，但民進黨廢棄92共識造成台海緊張。

話鋒一轉他也提到2月26日對岸停止鳳梨進口，9月19日停止蓮霧、釋迦進口，當場拿出4盒蓮霧邀請江啟臣、張亞中和朱立倫上台，一起吃蓮霧、挺農民，他強調民進黨以獨養貪，葬送台灣，提醒人民不要再被民進黨操弄跟著劇本走，每每民進黨遇到台灣農產不能出口，就只會高喊多元加工、拓展內銷，但銷來銷去都是台灣市場，一樣會造成台灣農產崩跌，但日本徵收17％關稅、韓國30％關稅，美國遠水救不了近火，導致民生凋敝、民不聊生、慘不忍睹。

前彰化縣長卓伯源。（圖／中時新聞網直播畫面）

卓伯源批這就是民進黨必勝方程式跟劇本，為了選票政權不惜把年輕人送戰場，把人民幸福葬送在無謂政治對抗，挑動民意對抗螺旋不斷上升，是不道德且最愚蠢的政府，民眾若看不清楚民進黨劇本跟圖謀，繼續傷害台灣人民情感，是幫助民進黨最大元凶，繼續以獨養貪，他也敬告對岸政府，傷害台灣農民跟農業，是助長民進黨。

卓伯源也提醒民進黨政府，大家都是台灣一份子，每個人做事都要順著天理良心，尤其對抗新冠肺炎一疫讓人民看到民進黨人性最醜陋一面，天理不可測，但就在每一個人心中，民進黨已經喪盡民心，強調從政目的應是以天下蒼生為命，從政就是要走中道、正道，貪汙造下的業障會得到報應。

卓伯源說，2024國民黨絕對有機會贏，只要這階段讓人民了解民進黨操弄選舉的方程式，操弄台灣的劇本，挑破民進黨詐騙西洋鏡，呼籲黨員同志，國民黨需要專職無私的黨主席，自己不是最優秀、最能幹，但這階段最適合，只求做大事、不求做大官，不參選立委、更不參選總統，2024贏回來就功成身退、回到民間。

卓伯源不諱言國民黨相對弱勢，但有基層廣大支持，只要基層中央力量結合，所有讓基層、忠貞、失聯黨員回到國民黨大家庭，回到國民黨平台共同打拼，尤其300元黨費徵收制改為樂捐制，黨員一定可以倍增，這也是國民黨振興方向，美國希望台海和平，大陸也希望和平、台灣也是，和平沒有輸家或贏家，也是人民心中重中之重，重視和平跟民生是國民黨要走的康莊大道，選舉到了最後階段，自己才是最大公約數。