卓伯源回彰化南瑤宮參拜，在廟前廣場前接受媒體提問採訪，妙語如珠。（謝瓊雲攝）

國民黨黨主席候選人卓伯源20日下午回防彰化縣，除了拜會基層黨員也至南瑤宮參拜，受訪時強調四位候選人都是人才，但應該各安其位、發揮所長，黨主席之職應該專職才能無私，避免球員兼裁判的疑慮。

卓伯源進入南瑤宮參拜前受訪指出，國民黨是大家庭，4位候選人各有千秋，但人才應該各安其位、發揮所長。他強調現今自己最能專職、無私，是最適合擔任黨主席的人選，至於朱立倫想選總統、就讓他去選總統，江啟臣專心選立委，張亞中則是理論大師、繼續去做研究。他也強調自己若當選後這幾位對手都會受到重用。

針對藍白合作的可能性，卓伯源也說，全民最大黨就是反對民進黨、打敗民進黨；大家一定要記住、謹記2008成功重回執政的歷史經驗，建立公正無私的國民黨合作大平台，吸納天下英才，整合所有在野力量，團結成全民最大黨，打敗民進黨。

卓伯源強調，贏民進黨最重要的事情，前提就是不能讓大家有球員兼裁判的疑慮，如果想要選總統又要當主席，未來這個合作平台就會受質疑，影響藍白合作，這是大家所憂心、要注意的。

另外，黨主席選前倒數最後幾天，卓伯源強調都會在彰化縣勤走基層拜票；針對朱與張民調呼聲最高，甚至出現棄江保朱聲浪，卓伯源也語帶幽默回應「只要睡覺睡得很沉，呼聲就會很高」，他認為選舉民調只能當作參考，很多時候跟最後的選舉結果都還是有落差，重要的還是堅定信心、穩定腳步，就會贏得最後勝利。