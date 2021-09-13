「星爺」周星馳以獨特的幽默感聞名，不僅能演還能執導，因此他的作品有專有名詞「周星馳電影」，是華語影壇瑰寶，甚至流傳了一句話「一年一影帝，百年周星馳」，而星爺這些年已經完全不再演戲，讓粉絲覺得遺憾，好奇為何不再親自主演？大導王晶事後分析了周星馳的狀態，給出了答案。

這些年周星馳當導演，推出的作品如《西遊降魔篇》、《美人魚》、《新喜劇之王》等，票房都很好，跟他合作過的影星也無一例外爆紅一波，尤其是他力捧的「星女郎」，因此星爺也有「女神製造機」封號，但即使他再會導戲，不是他本人來演，還是少了點味道，事實上周星馳自2008年拍完《長江七號》後，已經完全轉幕後，不禁讓粉絲感到惋惜。

充分能夠自編自導自演的周星馳，真的不想演戲了嗎？他過去受訪時曾透露，看了王寶強演出《新喜劇之王》，讓他萌生想挑戰這個角色的念頭，但想一想最後還是算了，他還曾笑稱，之所以不再演出自己導的片，是因為「我太貴了！我自己都負擔不起！」，但也足見他對演技仍有熱情，只是選擇放棄。

名導王晶曾在某檔節目中聊到此事，他認為周星馳不再演戲，是因為到了某個年紀，無法再接受自己對著鏡頭吐舌、做鬼臉，很難面對自己，所以息影，他自己也有類似的狀態，有點年紀後身體狀況已經不太適合，因此就不想再拍這種電影了。