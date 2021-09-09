戰遊網 (Wargaming.net) 宣布，旗下《戰艦世界》（World of Warships）今天正式歡慶6歲生日，藉由0.10.8版本更新的釋出，推出大量全新內容並釋出豐富獎勵。全新《變形金剛》跨界合作內容將於9月24日正式登場。荷蘭巡洋艦將開放讓玩家進行研發，而蘇聯航空母艦也進入搶先體驗階段。另外，全新限時活動「航空局競賽」也將在 0.10.8 版本更新中登場，此活動基於蘇聯海軍航空兵的歷史發展。

為歡慶6週年，在 0.10.8 版本更新中推出了「《戰艦世界》六週年」收藏，細數遊戲在過去一年的重要活動。此收藏看起來就像是一幅大拼圖，內含 60 個元素。收藏元素僅可從「《戰艦世界》六週年」特殊貨櫃中開出。玩家也可藉由完成一項從 9 月 17 日起開放的特殊戰鬥任務系列，參與全新的「航空局競賽」限時活動，或者以節慶代幣兌換收藏元素。另外，玩家可使用 V 階及以上的戰艦參加戰鬥以獲得節慶的戰鬥表現獎勵。贏得一場戰鬥或獲得 300 基本經驗，即可獲得超級貨櫃、名為節慶代幣的全新暫時性資源，以及一個「禮物」貨櫃。

繼去年成功合作推出柯博文、大黃蜂、密卡登、蘭波等主題指揮官，今年為歡慶《變形金剛》系列電影歡慶35周年，《戰艦世界》X《變形金剛》將再次攜手推出第2波跨界合作。9月24日將登場的第2波合作將推出全新《變形金剛》永久動漫迷彩，代表性的紀念性旗幟與補丁。羅德、鋼鎖、 天王星和音波也將加入《戰艦世界》化身為帶有獨特配音的指揮官。

另外，0.10.8 版本更新釋出時，荷蘭 I 至 X 階巡洋艦將全面開放讓玩家進行研發，VI 階及以上的巡洋艦還擁有新型武器 — 空襲。荷蘭巡洋艦擁有良好的機動性和隱蔽性，砲彈飛行時間較短，但主炮的精準度較低，另外較高階巡洋艦的火炮口徑以其艦種而言相當較大。0.10.8.版本更新中，IV階Komsomolets、VI 階Serov和VIII 階Pobeda等蘇聯航空母艦將率先進入搶先體驗階段，玩家可使用新的暫時性資源蘇聯代幣來換取蘇聯航空母艦，而蘇聯代幣則可透過以下方式獲取：

•免費的每日組合包

•參與「航空局競賽」活動

•從以達布隆兌換的隨機組合包

•在軍械庫中以社群代幣兌換

最後，在 0.10.8 版本更新中，玩家們將有機會遊玩以護衛（或擊沉）運輸艦為主題的全新限時戰鬥類型 — 護航戰。歷史上，護衛或侵擾貨運路線是艦隊的主要任務之一：及時補給軍事裝備、彈藥和補給，對戰鬥的成功與否起著重大作用。護航隊伍必需護衛一支由 4 艘電腦艦艇組成的船團，沿著指定航線航行。若船團中有至少一艘艦艇抵達目的地，或整支攻擊隊伍都被擊毀，那麼護航隊伍將獲得勝利。