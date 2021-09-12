有關新北市幼兒園確診群聚，北市3校4園採檢結果出爐，台北市衛生局表示，902名師生及同住家人檢驗結果皆為陰性，全數於12日午夜12點解除隔離。

衛生局表示，有關新北市幼兒園確診群聚事件，北市3所國小（南港區、中正區、大同區各1所）及4所幼兒園（南港區1所、中山區1所、中正區2所同校區）預防性停課至11日為止，902名師生及同住家人檢驗結果皆為陰性，全數於12日午夜12點解除隔離。

衛生局補充，文山區幼兒園、文山區國中及松山區國中292人居家隔離中，文山區幼兒園、國中預防性居隔至9月14日，松山區國中為居家隔離至9月23日。

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