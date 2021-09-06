直播》長榮2機師病毒基因定序出爐 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；確診個案中無新增死亡。新北一所幼兒園爆發8名幼童確診，防疫指揮官陳時中今坦言，陽性個案可能更多，為未來疫情投下變數。

指揮中心說明，今日新增9例本土個案（均為居家隔離期間陽性者），為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今(2021)年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

陳時中表示，今天驗出9例的確診個案，其中一位為幼兒的母親，其他8名都是幼兒，案例從16128延伸至16127，是幼兒園的老師感染幼兒，在昨天緊急匡列、採檢，目前這個案子初步判斷，陽性的個案可能會愈來愈多，所以也請新北照嚴格的標準，一家人一家人做匡列，並請居家隔離，有一部分也是做預防性的居家隔離，因為都是小朋友。

陳時中說，這起事件為幼兒園群聚，都是今天中午剛驗出來，感染源應為幼兒園老師案16129，其丈夫也在9月1日發病，目前共匡列9名職場接觸者，由於該幼兒園晚上還有補習班，因此呼籲新北市政府除對上午的人員實施每一家庭的匡列採檢外，晚上的人員也要同步進行。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，幼兒園的群聚感染事件中，目前未傳出幼童有症狀，相關疫調進行中，要等明天才會明朗。