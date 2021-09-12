Delta病毒變異株已進入社區，但據中央疫情指揮中心統計，打了一劑疫苗覆蓋率為44.8%，打滿二劑疫苗覆蓋率則僅4.2%，而第八輪公費疫苗10日起開放預約，一度又造成1922平台大當機，讓疫苗覆蓋率不足以應對Delta病毒，成為台灣民眾相當憂心的問題。對此，前民進黨立委陳文茜分享台灣大學公共衛生學院教授詹長權的一篇疫苗文表示，未來4個月可預期台灣能獲得1500萬劑各品牌疫苗，他給4點建議應妥善分配。

詹長權12日在臉書發文指出，在台灣的新冠疫苗進貨青黃不接時，由於慈濟基金會等民間團體捐贈1500萬劑BNT疫苗給國家，因此在面臨Delta變異株（最早在印度發現）威脅時，多了一個有用的防疫武器來對抗病毒侵襲。

圖為疫苗施打圖，僅為示意圖。(中時資料照，季志翔攝）

對於疫苗施打分配，詹長權提到，民間團體聲稱在年底前BNT疫苗有可能有800萬到900萬劑疫苗以逐週穩定數量的方式送到台灣。一旦如此，就可以把BNT做為9月到12月之間台灣新冠疫苗接種的主力疫苗來規劃全民施打。

詹長權建議，未來這四個月的接種目標應該設定在「極大化新冠肺炎高風險族群完整接種覆蓋率」上，充分利用BNT可以單一品牌使用、可以和AZ混打、可以對青少年施打的三大特性來發揮接種的最大效益。

圖為莫德納疫苗示意圖。（圖／路透社）

陳文茜同日分享該貼文並指出，台灣接下來的疫苗接種可以從2021年9月1日到12月31日為止的4個月內預期可獲得的疫苗總劑量來規劃（500萬AZ+850萬BNT+150萬Moderna，或更多)，未來16週的接種計劃建議：

1.第一劑、第二劑同步施打。

2.排序依年齡、捨類別。

3.第一劑接種從40歲起向下、向上逐歲依序擴大，疫苗種類以AZ為主，其次為BNT，最後是Moderna。

4.第二劑以年齡由高到低依序擴大，同牌疫苗接種（AZ+AZ，Moderna+Moderna，BNT+BNT)、不同牌疫苗混打並行(AZ+BNT，AZ+Moderna)。

陳文茜解釋，台灣新冠疫苗到9月3日為止第一劑的覆蓋率約44%，但是第二劑的覆蓋率約4%，第一劑和第二劑接種覆蓋率的落差太大將是面對delta疫情的一個要改變的防疫缺口。如果以新加坡的真實世界資料來判斷，加快第二劑覆蓋率將可以大幅度降低delta新冠肺炎病人需要氧氣治療、進加護病房、死亡的風險。根據新加坡正在持續中的這一波delta新冠肺炎流行的真實世界證據顯示，幾乎所有完全接種疫苗的人在感染時都不會患上嚴重疾病（病人需要：氧氣治療、進加護病房）或是死亡，除非他們原本就帶有讓他們更容易感染的疾病。