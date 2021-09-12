近來疫情獲得控制，對於餐飲禁止內用到15日，是否考慮提早解禁，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，現在疫情還是在觀察期間，我們應該戒慎恐懼、嚴陣以待來面對第一波入侵新北的Delta病毒，目前仍在嚴密觀測、掌控，希望能有效控制疫情。

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