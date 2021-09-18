高公局也公布明天(19日)的國道重點壅塞路段與管制措施。(圖／高公局提供)

中秋連假開始，各地景點紛紛出現人潮，國道也出現大塞車情形，對此高公局評估，明天(19日)國道有八大路段將會出現塞車潮，建議北上民眾早上就可出發，南下民眾則是下午再出發。

高公局指出，今天(18日)連假首日，國道從凌晨5點就出現車潮，早上10點達到第一波塞車高峰，到了中午稍微舒緩，下午局部路段再度出現壅塞情形，預估今天交通量為115百萬車公里，其中國道為85.9百萬車公里。

高公局評估，到了明天(19日)，也就是連假第2天，國道交通量將大幅提升至120百萬車公里，為平日1.4倍，其中8個路段，包括國1楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統，將會出現大塞車情形，建議南下用路人下午出發，北上用路人早上出發。

明日國道相關疏導措施包括：6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

公路總局預估明天上午9點至晚間7點，部分景點路段將湧現旅遊車潮，以下路段也將實施交通管制：

1. 台61線鳳鼻路段：台15線72K全日雙向實施竹北新港三街一段路口與西濱路一段路口封閉。

2. 台68線：全日西向實施南寮端出口匝道封閉。

3. 台9線蘇花路廊：上午7時至13時，實施21噸以上大貨車禁止通行及蘇花改開放大客車通行路肩（緊急空間）。