桃園市教育局教育局編列2629萬元讓學校購買防疫物資，鼓勵國小採購透明口罩。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市各高中陸續施打BNT疫苗，教育局表示，22日至24日有2萬9250名學生接種疫苗，24日有6144名學生請疫苗假，比率為21.01％。疫苗覆蓋率要提升，課程教學也不能落後，教育局也補助學校購置透明口罩，幫助國小學童辨識嘴形提升語文學習成效。

桃園從22日開打BNT疫苗，首日由大園國際高中、觀音高中率先施打，23日有逾半數學生請疫苗假，24日再增加9校施打疫苗，教育局持續追蹤統計，24日有6144名學生請疫苗假，比率為21.01％，多數是因家長憂心孩子剛打完疫苗身體會不適，另有少數學生有輕微發燒、噁心的狀況。

除了要提升疫苗覆蓋率外，教育局也補助並鼓勵各級小學採購透明口罩，協助國小學童辨識嘴形。教育局國小教育科長沈可點指出，為確保學校辦理各項教學及活動等防疫工作，教育局編列2629萬元讓學校購買防疫物資。

沈可點說，考量國小階段學生語文領域的學習，需藉由觀察教師脣形圓展及口腔開合，才能學習正確發音及口語表達，為此鼓勵學校購買透明口罩給任課教師使用，若經費還是不足支應的話，可再用專案補助。

教育局局長林明裕表示，教育局已有補助學校經費購買用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資及用品，考量防疫期間，國小教師戴口罩遮蔽嘴形，會影響國小學生學習成效，學校可採購透明口罩給教師使用，讓學生學習更專注。