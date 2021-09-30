因應國慶連假旅遊需求，交通部民用航空局今日宣布，針對需求較高的金門及澎湖航線，規劃第2波加班機，10月1日上午9時開放訂位。

國慶連假離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於9月13日開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司依旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中金門航線提供1028個座位數，澎湖航線提供2912個座位數。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票（例如10月1日訂票者，應於10月3日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，確保自身權益。

民航局提醒，旅客應提早抵達松山等5處本島機場，填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，進入航空站時即應佩戴口罩及量測體溫，並視填寫健康聲明書內容配合快篩作業。

搭機前14天內有疑似症狀者須於機場接受快篩，並於採檢陰性後始能登機，如所搭乘航班時段（如早班機或晚班機）尚無篩檢服務，須請旅客取消搭乘該航班，航空公司將免手續費退改票。