新北今天完成校園BNT疫苗施打，新北市教育局表示，今有8女6男共14人送醫，其中27日施打送醫者有4人、28日施打為5人，29日施打為1人、30日施打為4人，狀況主要為胸悶、頭痛、四肢無力、發燒，其中11人已回家休養，截至下午3時尚有3人仍在醫院看診。

教育局指出，29日共施打19校、預計施打2萬963名學生，實際施打學生數2萬731人，施打率：98.89％，出現輕微不適症狀有2854人、發燒大於38度120人、不良反應231人，今有579人請疫苗假、請疫苗假比率2.79％。