直播》新北連7天清零防境外移入，侯友宜最新說明。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內無新增本土病例，新北市同樣達到連續7天清零。針對中央宣布視聽歌唱業、資訊休閒業可申請復業後，新北市長侯友宜今天表示，開放第一天共有18家業者申請，已有14家正式復業。

侯友宜6日在疫情記者會中表示，新北市在中央宣布開放歌唱業，第一時間就馬上對外宣布，同時開始審核，開放的第一天就有18家業者申請，15家審查通過，3家複查中，昨天已有14家業者正式復業，今天也有12家來申請，新北市仍會嚴格把關，希望把防疫、公安做好，快速核准，讓業者儘速復業。

針對中央流行疫情指揮中心今天公布，今新增5例COVID-19境外移入確診病例，其中一名境外移入的華航女機師，其小孩就讀北市文山區萬芳國小與大安區建安國小，班級已實施預防性停課，對此，衛生局長陳潤秋表示，根據疫調，新北目前並無相關接觸者與足跡。

侯友宜強調，雖然新北市疫情穩定，仍要繃緊神經，慎防境外移入，呼籲市民戴好口罩。