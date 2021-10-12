圓規颱風的外圍環流雨彈，從昨天炸到現在還沒完，氣象局持續發布宜花東大豪雨，新北、台中、屏東豪雨，基隆、台北、桃園、新竹縣、南投、高雄大雨特報，一共12縣市都發布豪大雨警戒，其中花蓮雨勢最劇烈，花蓮市、吉安鄉還一度發布一級淹水警戒。氣象局提醒，今天上午東半部地區、屏東地區及大臺北山區降雨仍明顯，須提高警覺。

12縣市發布豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，受第18號圓規颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及台中市已有局部超大豪雨，花蓮縣有局部大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、南投縣則有局部豪雨發生，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區防淹水。而今天上午降雨熱區為東半部、屏東及大台北山區，雨勢仍明顯，要到下半天起風雨才會稍微趨緩。

氣象局表示，已在早上8點30分解除圓規海上颱風警報，啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，由於圓規颱風外圍環流較為寬廣，其北側外圍雲帶發展相當旺盛，今天白天颱風往西離開巴士海峽，颱風遠離後，外圍雲帶仍持續帶來強陣風及強降雨，台灣附近的浪還是特別明顯，基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島、澎湖及馬祖沿海易有長浪發生，浪高3至6米左右。

氣象局提醒，白天台灣海峽東北風強勁，台灣南側亦有強勁的偏東至東南東風，馬祖、金門、苗栗以北至基隆北海岸、台東、蘭嶼、恆春半島及屏東沿海空曠地區易有9至10級強陣風。

氣象局統計，從昨天(11日)0時至今天早上8時，全台累積雨量最多的是宜蘭翠峰湖，高達721毫米，第二名是台中市南湖圈谷，702.5毫米，第三名屏東西大武山512.5毫米，花蓮和平林道502毫米，一共4縣市雨量破500毫米，其他像是新北福山植物園也有338毫米的累積雨量，台北鞍部255.5毫米。