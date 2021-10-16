大陸國家發改委區域開放司司長徐建平16日在粵港澳大灣區生物醫藥產業高質量發展研討會上指出，立足新發展階段，粵港澳大灣區應進一步發揮好「三個高地」作用，為推進健康絲綢之路建設、推動構建人類衛生健康共同體貢獻力量，充分發揮醫藥產業合作、服務及科技創新高地作用。

香港信報報導，在充分發揮醫藥產業合作高地作用方面，徐建平指出，要做優做強粵港澳大灣區生物醫藥產業，鼓勵更多優秀醫科大學、醫藥企業共建國家建設中醫藥海外中心、醫藥產業園，加快生物醫藥產業「走出去」步伐，助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

大陸國家衛生健康委員會副主任李斌在同一場合提出，要通過打通研發、生產、流通、使用幾個環節，有效促進醫藥產業健康可持續發展。如在研發和生產環節，大力推進審批制度改革，優化流程提高效率，對特殊產品開闢綠色通道，大大縮短審評審批時間，推動開展仿製藥一致性評價，推出仿製藥替代措施，鼓勵國內醫藥企業加大創新力度，自主研發推進上市許可持有人制度試點等，為醫藥產業研發上市營造出良好的政策環境。