黃大煒（右）為李康生慶生。（禾力文創提供）

電影《山中森林》日前舉辦殺青酒會，邀請到華人音樂教父黃大煒出席酒會，會中黃大煒透露非常喜歡金馬影帝李康生的演技，因此《山中森林》導演姜寧特別在幫李康生辦生日會時，邀請黃大煒出席，讓兩人能有更多的互動。

席間兩人相談甚歡，黃大煒提到前年在自己的個人演唱會時，邀請了名導演蔡明亮擔任自己的演唱會特別來賓，因此這次黃大煒興起要李康生參與《山中森林》電影原聲帶的演唱，李康生笑說自己因為抽菸所以高音唱不上去，黃大煒則說菸嗓是另外一種特色，能唱出男人的滄桑。

李康生21日才生日，他19日要打疫苗，本來想今年的生日就不過了，自己一個人在家中休息渡過，但姜寧認為李康生生日隔天就要赴大陸拍戲，又要一個人孤單隔離14天，特別約了幾個好友，包含黃大煒老師，音樂製作人POLO以及《粽邪》系列監製鄒介中，一起到當時拍攝《山中森林》時的場景狸君居酒屋為他慶生，李康生笑說，當初拍攝這場戲，是在居酒屋門口烤香腸，「在《粽邪》的角色叫『火哥』，在《山中森林》裡叫『生哥』，現在乾脆兩個角色融合叫作『生火哥』好了，直接去門口生火烤香腸」，此話一出，逗得好朋友們哄堂大笑。

李康生吹完生日蠟燭後，許下生日願望，「第一個願望是希望《山中森林》明年上映後，可以取得好成績，希望可以是自己第一部破億票房的作品，第二個願望是希望可以拍出更多更好的電影作品給所有觀眾，第三個願望就埋藏在自己心中，但最重要的還是希望疫情趕快結束，讓大家早點恢復正常的生活」。

生日會的尾聲由黃大煒親自彈吉他，演唱〈愛讓每個人都心碎〉送給李康生，黃大煒笑說自己的歌不是心碎就是灌醉，好像都不適合當生日禮物，李康生則回說，自己從以前就很喜歡黃大煒的歌，能夠這麼近距離的聽到黃大煒為自己獻唱，感到特別開心。

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