台北市大安區建安國小與文山區萬芳國小1名家長確診，2所學校今緊急停課清消，據了解這2間學校的確診家長是同一位女機組員，個案的2個孩子就讀不同學校。據了解，文山區某國小的停課學生約為28人；大安區某國小停課的師生約為40多人。

萬芳國小1名學生家長確診，據了解，這位媽媽是機組員，小孩曾到校上課，目前學校已將該學童就讀的班級停課。而《中時新聞網》致電萬芳國小，校務主任證實校內某班級學生家長染疫，但學生的健康狀況目前仍在檢驗中，其同班同學今也採取預防性停課，並針對環境清消。

台北巿建安國小也證實，該校確實有家長確診，目前該班學生都在安排採檢，預計結果下午出來，其他班級學生暫時如常上課。

台北市衛生局疾管科長張惠美證實，確診者為尚未公佈的個案（機組員母親），不過列為境外移入個案，其小孩在北市2間小學就讀，北市為此擴大採檢，並要求2間國小預防性停課。據了解，文山區某國小的停課學生約為28人；大安區某國小停課的師生約為40多人。

張惠美指出，機組人員檢疫有分長、短程，若為長程且打完2劑疫苗，就是5天居家檢疫和9天自主健康管理，個案於檢疫期滿時陰性，自主健康管理期間採檢確診，但於自主健康管理期間有和小孩接觸。

北市衛生局表示，台北市境外移入病例（中央尚未公布），已匡列其同住家人為接觸者，其中就讀台北市大安區及文山區國小的學童各1人，為擴大採檢，接觸者同班師生預防性停課1天，校園已於上午6點完成清消，相關接觸者持續安排採檢中。