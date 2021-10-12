台北市今公布新增2例境外移入個案，分別來自馬來西亞和保加利亞，另外，中央流行疫情指揮中心昨公布一例居住在新北市汐止區的40多歲女性（案16411）確診個案，該名確診個案為台北市內湖區一名幼教老師，北市共匡列122位接觸者，其中119人採檢為陰性，其他3人則在等待檢驗報告中。

該個案在10月9日因其他原因就醫採檢，並於昨日確診，Ct值為34.9，北市今宣布共匡列122位接觸者，其中119人採檢出爐為陰性，另外3人則在等待檢驗報告中，最快明天下午結果會出爐。