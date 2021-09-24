10月9日至11日為國慶連假，交通部高速公路局研判，本次假期交通需求以旅遊為主，交通量為平日的1.3倍，其中南向最大量預期出現在連假首日，北向最大量則出現在收假日，高公局依往例實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控、開放路肩、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費等措施。

高公局表示，10月9日、10日上午6時至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；10月10日、11日每日下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

高公局呼籲，民眾如要上國道，10月9日、10日，西部國道南向用路人，請多利用下午1時後出發；國5南向用路人，多利用下午5時後出發。

10月10日、11日，西部國道北向用路人，可利用中午12時前出發；國5北向用路人，則利用上午10時前出發，較能避開塞車車潮。