疫情稍降溫，八大行業蠢蠢欲動！目前國內疫情雖然趨於穩定，但警戒2級仍禁止八大行業營業，苗栗縣頭份市警方17日就獲警戒降至2級後首件違規情事，在頭份市銀河路查獲1家卡拉OK違規營業，全案並函送苗栗縣政府衛生局裁罰。

警方調查，頭份警分局頭份派出所所長林煥然前天深夜10時許接獲民眾報案，指銀河路有1家卡拉OK涉嫌違規營業，立即率員前往了解。警方到場後見鐵門半開，店內燈光未開，不過，員警仍立即進入查看，僅見黃姓女負責人坐在1樓櫃檯，店內狀似未營業。

但當警方詢問其有無營業時，黃女神情閃爍雖辯稱沒有營業，不過員警當下即發覺有異，因此要求黃女帶往地下室包廂查看，果然在包廂內發現有1男2女正在飲酒作樂。

1男2女見警方出現，立即向警方表示是朋友關係並非來消費，惟警方請互相告知對方姓名時，均支吾其詞答不出來，警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送苗栗縣政府衛生局裁罰，若主管機關認定違規屬實，店家恐面臨6萬至30萬元的罰鍰。

頭份警分局長呂育騰表示，依疫情2級警戒規定，卡拉OK是不得營業的八大場所，該業者半拉鐵門表面上營造未營業情形，私下卻暗中做生意，現值中秋佳節團圓期間，也再次呼籲業者仍應配合政府防疫政策，避免成為疫情破口。