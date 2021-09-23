北市警南港分局玉成派出所員警22日下午執行交通執法勤務時，發現一輛轎車違規停放於行人穿越道上，女駕駛卻逕自下車買飲料，已嚴重影響交通，遂上前取締。

員警在查證身分時，34歲梁姓女駕駛企圖謊報他人身分證字號，但遭員警識破，並察覺梁女與47歲陳姓男乘客神情有異，立即呼叫線上支援圍捕，結果在梁女手提包中發現安非他命吸食器1組、海洛因磚毛重36.76公克及安非他命結晶40.19公克，全案訊後，依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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