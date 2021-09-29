59歲綜藝天王吳宗憲主持風格詼諧逗趣，吸引大批粉絲支持，然而他近日與女兒Sandy吳姍儒受訪，親口證實將慢慢淡出演藝圈，手上3節目《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》也會另做安排，消息震驚眾人。對此吳宗憲昨(28日)晚間再次向媒體表明他退休決心，更鬆口未來考慮買架私人飛機代步往返兩岸。

吳宗憲近日與女兒Sandy受訪，親口證實將慢慢淡出演藝圈，他坦言每天要面對很多記者朋友，對媒體界越來越不適應。據悉，吳宗憲今年本來要到大陸賣吸塵器，卻因為第二劑疫苗還沒打，加上需要隔離20多天，所以還在考慮過去的時機，更透露位在上海浦東的辦公室已裝修了1年多，但因種種原因還沒去過。

吳宗憲證實將淡出演藝圈，消息震驚大批粉絲，不過根據NOWnews今日新聞報導，他昨晚再次強調到大陸只是去做生意，並非移居對岸，「台灣是我的家啊！」也透露未來會考慮買架私人飛機代步，以往返兩岸。

其實吳宗憲曾多次表達退休念頭，他2009年曾透露演藝事業對自己不再具挑戰性，計畫在該年6月30號全面退出演藝圈，全心發展LED事業，但最終仍礙於人情壓力，讓退休計畫胎死腹中。