嘉義地檢署破獲全台最大宗10億大麻，扣押已半年，由於有惡臭味、保存不易，檢方聲請銷毀，但嘉義地方法院認為贓證物依法要等判決確定才銷毀，聲請不符程序，故駁回；檢方表示，是依今年新公布實施的辦法而聲請銷毀，將提抗告。

嘉義檢警今年2月間查獲全台最大宗大麻案，扣押二級毒品2014株大麻、大麻煙草14萬5531.89公克及大麻浸膏1.27公克等贓證物，市值約10億，原本暫時存放在嘉義地檢署贓物庫，後來交由法務部調查局保管至今。

嘉檢表示，此案的大麻數量龐大，保存不易，有嫌惡臭味，經調查局鑑識科學處取樣大麻植株、大麻煙草、浸膏，並徵得被告同意於判決確定前銷毀，依《檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷毀作業辦法》，命令調查局辦理銷毀，並向嘉義地方法院聲請宣告銷毀。

但嘉義地院駁回聲請，理由是，此案已起訴，並在審理中，如未發生因故判決不受理、免訴、無罪判決者或停止審判等，法院得宣告沒收，再依刑法第40條第1項「沒收，除有特別規定者外，於裁判時併宣告」，檢方聲請於本案裁判前先裁定宣告銷毀或取樣後銷毀，並無理由，故駁回。

嘉檢表示，將向台南高分院提起抗告，嘉檢命令調查局銷毀這批大麻，是今年4月29日法務部公布實施的《檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷毀作業辦法》，且臺灣高等法院於8月間已裁定高雄市調查處扣押的有毒化學物、新竹地檢署扣押的三級毒品K他命，取樣後先銷毀。

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