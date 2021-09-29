竹南警分局南勢所員警根據民眾檢舉在後龍鎮南港里山區發現大批建築廢棄物。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名登山客日前前往苗栗縣後龍鎮南港里山區健行時，發現有不法人士任意傾倒建築廢棄物，隨向警方報案，竹南警分局南勢所循線查辦，並通知縣府環保局到場會勘，查出3名涉案人士後，函送苗栗地檢署偵辦，最高可併科1500萬元罰金。

竹南警分局南勢所是在9月中旬接獲一名熱心登山客報案指稱，後龍鎮南港里山區遭人傾倒廢棄物，員警趕赴現場，發現有紅磚、水泥、木板、玻璃及麻布袋等多種疑似建築廢棄物，被棄置該處，員警立即通報苗栗縣政府環保局派員到場會勘，認定有違反廢棄物清理法之嫌。

警方根據登山客提供線索，並調閱附近相關監視器畫面，循線查獲涉案車輛，經通知車主到案說明及調查後，車主坦承多次前往該處傾倒廢棄物，另有其他2名犯嫌涉案，3人涉嫌違反廢棄物清理法46條，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。員警詢後已將全案函請苗栗地檢署偵辦。