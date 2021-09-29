1名登山客日前前往苗栗縣後龍鎮南港里山區健行時，發現有不法人士任意傾倒建築廢棄物，隨向警方報案，竹南警分局南勢所循線查辦，並通知縣府環保局到場會勘，查出3名涉案人士後，函送苗栗地檢署偵辦，最高可併科1500萬元罰金。
竹南警分局南勢所是在9月中旬接獲一名熱心登山客報案指稱，後龍鎮南港里山區遭人傾倒廢棄物，員警趕赴現場，發現有紅磚、水泥、木板、玻璃及麻布袋等多種疑似建築廢棄物，被棄置該處，員警立即通報苗栗縣政府環保局派員到場會勘，認定有違反廢棄物清理法之嫌。
警方根據登山客提供線索，並調閱附近相關監視器畫面，循線查獲涉案車輛，經通知車主到案說明及調查後，車主坦承多次前往該處傾倒廢棄物，另有其他2名犯嫌涉案，3人涉嫌違反廢棄物清理法46條，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。員警詢後已將全案函請苗栗地檢署偵辦。
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