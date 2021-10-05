霧峰2未成年兄妹，因家人輕生，頓失經濟支柱，台中市警局霧峰分局四德派出所員警邱朝雍處理輕生案得知，想方設法來幫助他們，找到民間團體，發起愛心資助轄內這2名兄妹，以金錢資助，稍解燃眉之急。

霧峰分局四德派出所警員邱朝雍，於110年6月25日處理一件燒炭自殺身亡案件時，一直無法聯繫到家屬，後來查出輕生的男子其父母親及妻子均已過世，獨留2名未成年兒女，哥哥年約17歲及妹妹年約15歲，現正處於求學階段，父親過世後，借住太平舅舅處。

父親過世、爺耶、奶奶、母親也早已離世，還在就學的兄妹頓失經濟支柱，警員邱朝雍想要幫忙2兄妹，但1人力量有限，於是積極尋求公益團體相助，終於找到台灣省合濟慈善會來幫忙，日前與慈善會前往妹妹打工處所關懷，並頒發資助慰問金，讓2位兄妹感受到來自社會的溫情與溫馨，一直向慰問人員表達謝意。

霧峰分局長李建興表示，關懷弱勢族群及獨居老人是社區警政工作的一環，希望員警們執行家戶訪查工作時，能多關心、發掘轄內需要幫助的居民，並藉此機會拋磚引玉，讓社會大眾多關心弱勢民眾、貧困家庭，讓社會多充滿愛的力量。