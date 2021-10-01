大里男子失念戀想不開，跨坐大里大衛橋欄杆上欲尋短，經霧峰分局大里分駐所員警苦口婆心開導下，才打消尋短念頭。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市1名男子，因為失戀，坐在大衛橋欄杆上欲尋短，台中市警局霧峰分局大里分駐所員警據報到場，苦口婆心關懷、安撫男子情緒，才順利勸導男子下來，阻止憾事發生。

有民眾日前凌晨2時27分，發現1位穿著黑色上衣的男子，站在大里區大衛橋的橋欄杆上，狀況非常危險，立即報警，大里分駐所警員薛建中、簡永鎧獲報後趕到現場，發現該年輕男子，正跨坐在橋欄杆上，一不小心就會掉落。

員警小心翼翼靠近男子，表明有什麼事好好說，可以和我們聊聊，我們會幫忙，原來年約28歲的男子，因爲感情因素碰到困難，想在大衛橋上尋短見，員警耐心傾聽男子問題，慢慢灌輸遇到感情負面情緒時該如何正面思考。

男子在警方勸說下，情緒才漸漸緩和，又警方擔心其安危，親自護送他返回住處，並確實轉給家長開導，囑咐需密切注意其孩子安全，家屬頻頻向警方道謝，對於警方的耐心、暖心的服務熱忱深表謝意。

霧峰分局長李建興表示，若發現周遭人有透露出輕生訊息，應遵循「一問、二應、三轉介」的技巧，主動關懷積極傾聽當事人，並適當回應支持陪伴，若發現問題已超出個人能力範圍時，即應轉介專業人員，接受心理衛生中心或諮商機構的晤談，能使當事人的情緒趨向平穩、降低風險。多一分警覺與關懷，你我都能成為守門人，避免悲劇發生。

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