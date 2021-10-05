三星鄉東興路是警方規畫的台七丙替代道路，但經常發生車禍，主要原因多是路況不熟且車速過快。（胡健森攝）

三星鄉「天送埤車站」一帶因屬於觀光景點熱區，每逢假日必然交通大打結，成為交通瓶頸，警方因而引導民眾改走「東興路」，但卻因為屬於農路的東興路路寬較窄，反而經常造成車禍，地方深感頭疼，希望能盡快研議出對策，減少憾事的發生。

為了消除交通瓶頸，相關單位往往會以勸導或直接引導方式讓民眾改走替代道路，但替代道路的道路品質及路況，往往無法與原有規畫路線的道路相比，也容易釀成意外事故。

三星鄉每逢假日總會湧入許多遊客，尤其以「卜肉」聞名的天送埤車站觀光景點附近，更是一處難以化解的交通瓶頸，警方因而規畫將從大同鄉泰雅大橋轉入三星鄉的車輛引流到「東興路」替代道路，但東興路只是一條農路，道路規格無法與三星路（台七丙線）相比。

此外，東興路平均只有6米寬，部分道路甚至不到5米，且彎道頗多，在短短約3公里的長度更有8個路口，外地來的遊客對路況不甚熟悉，加上以為農路的車輛不多，往往車速過快，也因此經常釀成車禍事故，根據統計，今年即使因疫情影響，前往三星鄉的遊客大減，但仍然發生了9起車禍事故。

相當關心這個問題的三星鄉民代表吳承修表示，東興路的問題其實已經與警方多次會勘，沿途也裝設了路口反光鏡、閃黃燈、閃紅燈及監視器等，但用路人就是喜歡開（騎）快車，並發生嚴重的事故，實在很讓人頭痛。

三星警分局則表示，將再研議進一步在沿途裝設測速照相機、路口處裝設「此處經常發生車禍事故」等警示牌、以及設置跳動路面等方式，來促使民眾降低車速，減少車禍發生的機率。