台中市公園派出所員警夜間巡邏台中公園，見到一名男子蹲坐湖心亭，立即上前關切，一句「你還好吧？」，竟然讓男子瞬間淚崩。原來男子是一名廚師，近日工作遭遇挫折，沒有親人、朋友可訴苦，獨自到台中公園散心，見到湖中小烏龜，便將牠當作傾吐心事的對象，而員警溫暖的關懷，也讓他忍不住落淚。

據ETtoday報導，公園派出所員警陳坤興3日晚間巡邏台中公園，經過湖心亭看見有人影，直覺有異立即上前詢問：「你還好吧？」，該名男子馬上落淚哽咽，經過一段時間才平復下來。原來該名男子姓夏，擔任廚師工作，最近職場、生活通通不順，各種水逆狀況一次襲來，心情十分鬱悶，且身邊沒有親友可以傾訴，只能獨自一人來台中公園散心。

夏男見湖中烏龜游來游去，還會浮上水面換氣，便將小烏龜當作傾吐對象，訴說心事，而員警一句溫暖關心的話，也瞬間擊潰他的心防，忍不住淚崩。

陳坤興先將夏男勸離岸邊，並以自身經驗開導，表示工作就是起起落落，各行各業都有甘苦，還邀請他到派出所休息一下；夏男受到陳坤興與派出所同事熱情招呼，除感謝警方協助，也表示會勇敢面對困境，不會做傻事。