劉榮芳說，當時情況危急沒有多想，只靠著僅有的線索，包括發話位置與車型顏色，因此鎖定附近好停車的空曠場所，隨即駕駛巡邏車開始搜索，最後在中興路上一處停車場內發現符合線索的車輛。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

最後在中興路上一處停車場內發現符合線索的車輛，隨即上前敲窗查看，順利找到精神恍惚的楊男，也在副駕駛座踏板發現許多安眠藥包裝。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣警分局大埔派出所，8日清晨接獲通報，來自桃園市勤務中心的緊急協尋通知，一名與太太離婚許久的楊男，因久未見到小孩從桃園開車到彰化，但仍未順利見到太太與小孩，因此發送欲自殺訊息給家人，家人情急連忙報警，所幸在彰化警方的協助下，順利找到楊男，並將他救回。

８日凌晨４點大埔所線上巡邏員警劉榮芳與方奕鈞接到通報後，立馬循線追查，跟著勤務中心給的基地台發話位址「彰化市中興路86-96號」附近找尋，研判可能是在學校周邊或附近大型的私有停車場，並在確認車型與顏色後，不到10分鐘就在停車場找到吃下大量安眠藥的楊男。

警方表示，當時情況危急沒辦法多想，只靠著僅有的線索，包括發話位置與車型顏色，因此鎖定附近好停車的空曠場所，隨即駕駛巡邏車開始搜索，最後在中興路上一處停車場內發現符合線索的車輛，隨即上前敲窗查看，順利找到精神恍惚的楊男，也在副駕駛座踏板發現許多安眠藥包裝。

警方說，找到人後立馬通報救護人員到場協助，也同時通知家屬已經找到人，順利將楊男從鬼門關救回，目前正在醫院進行治療；據了解40歲的楊男與太太離婚許久，思念情緒湧上心頭，8日驅車到彰化想探視太太與小孩未果，心情低落傳訊給家人訴說心事後，並購藥自殺，所幸家人機警報警，才挽回楊男一命。