搜救人員冒雨搜尋被溪水沖走的李男。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

圓規颱風帶來豐沛雨量，台中山區溪水暴漲，搜救不易。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

54歲李姓男子挑戰「羅馬縱走」1日來回，昨下午3時許返程，李男涉水度過有勝溪時，突抓空繩索，遭湍急溪水沖走，走在後方的同行友人伸手搭救不及，趕緊上岸報警。警義消昨搜救未果，今天持續出動8車24人及空拍機往大甲溪下游搜尋，消防局二大隊表示，今早山區雨勢不斷，搜救不易，目前未發現李男蹤影。

李男與周女透過網路鄉揪挑戰「羅馬縱走」1日來回，昨下午回程時，李男在有勝溪落水失蹤。周女向搜救人員表示，當時2人溯水要走到馬鰣橋，走在前方的李男突然抓空繩索落水，因溪水暴漲，她伸長手救人未果，只能眼睜睜見李男被溪水沖走，隨即趕緊上岸並報案。

台中市消防局接獲報案，動員大批人力沿有勝溪溪床往下游搜救，並出動出動空拍機搜尋，未發現李男蹤跡。今上午山區雨勢不斷，消防局第二大隊、梨山義消、警方及林務局人員等共出動24人及2部空拍機，沿有勝溪及大甲溪下游擴大搜尋李男，目前仍未尋獲李男。