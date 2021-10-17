雙溪虎豹潭6人落水失蹤 搜救人員徹夜搜尋 04:092021/10/17 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局擬定夜間搜救計畫，徹夜進行搜救。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局擬定夜間搜救計畫，徹夜進行搜救。（新北市消防局提供） 新北市消防局擬定夜間搜救計畫，徹夜進行搜救。（新北市消防局提供） 新北市雙溪區虎豹潭昨（16）日下午6人遭大水沖走失蹤，新北市長侯友宜指示24小時不間斷搜救，新北市消防局故擬定夜間搜救計畫，漏夜執行搜尋失蹤民眾。 新北市消防局表示，0到3時由雙溪分隊副主管帶隊，3到6時則由瑞芳分隊主管帶隊，均帶領6名搜救人員進行搜尋，主要以車巡加岸巡配合手電筒照明，因為夜間雨勢很大，視線也不佳，所以有安全上的顧慮，但還是不放棄任何希望，希望可以找到生還者。 虎豹潭入夜雨勢加劇失蹤6人無音訊 侯友宜：漏夜搜救絕不放棄 虎豹潭溪水暴漲6人失蹤仍無蹤影 下游坪林急設攔截點 #失蹤 #搜尋 #雙溪 #6人 #搜救人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼學生團體溯河步行出意外 11人溺斃 05:332021/10/16 國際 城中城6樓影城老闆女兒、媳婦罹難 家屬哭求陳其邁助返台奔喪 17:532021/10/16 社會 台64線連環車禍！聯結車疑剎車不及追撞4車 4人不適送醫 11:542021/10/16 社會 影》美高中足球賽驚傳槍聲 至少4人受傷、其中1人命危 14:112021/10/16 國際 11月8日 對已接種外國旅客解禁 美核准3類人 施打莫德納第三劑 04:102021/10/16 國際大事 攀岩、跳水沒護具被罵爆 「大方體驗自然」疑心虛火速關臉書 23:442021/10/16 生活 獨家》城中城6樓影城老闆女兒、媳婦罹難 家屬哭求陳其邁助返台奔喪 10:102021/10/16 社會 新北虎豹潭暴漲2大4小遭沖走 侯友宜趕赴現場：一起祈福 19:092021/10/16 社會 虎豹潭營隊釀6人落水侯友宜怒了 下令徹查業者有無證照 21:542021/10/16 社會 虎豹潭6人落水失蹤仍未找到 完整名單公開 校方回應了 21:372021/10/16 社會 聯手神級組合製作人 LiSA再為《刀劍神域》獻唱主題曲 14:242021/10/16 娛樂 社會熱門新聞 虎豹潭6人落水失蹤 帶團老師：出發前沒想到天氣會這麼糟 - 社會 雙溪虎豹潭6人落水失蹤 搜救人員徹夜搜尋 - 社會 妻接受陳修將外遇 小三月拿3萬生活費遭虐殺 親弟發聲了 - 社會 虎豹潭營隊釀6人落水侯友宜怒了 下令徹查業者有無證照 - 社會 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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