新北市消防局擬定夜間搜救計畫，徹夜進行搜救。（新北市消防局提供）

新北市消防局擬定夜間搜救計畫，徹夜進行搜救。（新北市消防局提供）

新北市雙溪區虎豹潭昨（16）日下午6人遭大水沖走失蹤，新北市長侯友宜指示24小時不間斷搜救，新北市消防局故擬定夜間搜救計畫，漏夜執行搜尋失蹤民眾。

新北市消防局表示，0到3時由雙溪分隊副主管帶隊，3到6時則由瑞芳分隊主管帶隊，均帶領6名搜救人員進行搜尋，主要以車巡加岸巡配合手電筒照明，因為夜間雨勢很大，視線也不佳，所以有安全上的顧慮，但還是不放棄任何希望，希望可以找到生還者。