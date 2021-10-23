第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，23日舉行投票，但上午在霧峰區設在吉峰國小的216投票所，發生疑為公民團體的民眾，在投票所30公尺內拍照，違反《選罷法》規定，不得在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經選務人員當場制止，驅離現場，維持投票秩序。

台中市選委會表示，第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人人數總計29萬4976人，設置258個投開票所，今天的天候舒爽，很多民眾都出門投票，投票踴躍，各投票所投票無重大違規案件。

選委會指出，今日上午8時起，第二選區的五個行政區民眾一早就去投票，但在霧峰區設於吉峰國小的216投票所附近，有疑為公民團體的民眾在拍照，選務人員立即依《選罷法》第108條規定，不得在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，當場制止，並未發生衝突，立即予以驅離現場。

選委會統計，陳柏惟罷免案投票人數總計29萬4976人，分別為沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人及霧峰區5萬3241人，設置258個投開票所，投票所秩序大致良好。