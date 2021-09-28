民眾日前發現一位還包著尿布的2歲小男童，在大里區仁愛路176巷附近徘徊，中市警局霧峰分局仁化派出所獲報到場，研判男童應該住附近，透過挨家挨戶詢問，終於找到幼童母親，將幼童送回媽媽懷抱。

1位只穿著尿布的男童，日前上午6點多，被民眾發現在大里區仁愛路176巷徘徊，不知是誰家小孩，一大早就出門溜搭，急忙報請員警來幫忙，仁化派出所員警到場接手，發現年約2歲小男童神色慌張，正由民眾照顧著，男童年幼，無法表達住家，於是先將其帶回所內照顧。

員警研判幼童年幼跑不遠，住處應該在迷失點附近，於是先拍下男童照片，再從迷失點附近開始挨家挨戶詢問，果然在巷底，問到了男童母親，施姓男童母親表示，小孩平日由外公照顧，自己因一大早還在外面工作，還沒回家，小孩可能起床後看不到媽媽，才自行打開家門找媽媽，非常感謝警方積極協尋家屬，且遇到熱心民眾報警求助，即時讓2歲童能夠平安返家。

霧峰分局長李建興提醒民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。