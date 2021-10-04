40歲安達祐實4日在她的IG公布，她將在11月底離開她在籍30年的經紀公司「Sun Music Production」，並表達了自己對老東家長年照顧的謝意。

她在IG發文表示：「我在2021年11月30日將離開照顧了我30年的Sun Music Production」，「當我還是小孩時就一直引導著我，感謝和我一路走來的公司員工們。」

安達1981年9月14日生於東京都出身，小時候就以模特身份出道，1991年以「House食品」CM引起話題後，以「天才童星」之姿演出《無家可歸的小孩》大獲矚目，從當時就一直隸屬於「Sun Music Production」至今。

日本演藝市場龐大，藝人自立後沒有大公司作為後盾，受到的待遇也將大為不同，非常辛苦。安達表示，公司社長對她說「以後若需要幫忙時就回來找我們」，讓她十分感激，「謝謝大家這麼地貼心，讓我心中感到一股溫暖。」安達也表示，「離開老東家後我將自立門戶，今後一樣以演戲為主業繼續努力工作，也希望能繼續得到大家的指教。」