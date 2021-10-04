歌壇音樂大師劉家昌近年旅居國外，繼上次回台已是2年前，這次回來主因是要力挺王永慶外孫女楊元寧的畫展，劉家昌大讚楊元寧很優秀，作品富有個人特色風格。今年78歲的劉家昌，身體、體能狀況維持不錯，表示這次回來將動刀眼睛白內障手術。

劉家昌也說將赴基隆長庚醫院開刀，手術約半小時即完成，只是手術後，眼睛需要帶著眼罩保護，讓視力是慢慢恢復，他笑說70歲就發現有白內障，「現在78歲了，平常看東西要很近看」，劉家昌日前與徒弟江蕾、曹金玲、白冰冰等人聚餐，直說每次回來身邊都有很多好友們陪伴著，更不改幽默個性，他開玩笑說：「現在身邊很多人陪著我，大家都怕我死了。」

劉家昌數年前長期深居在大陸江西龍虎山籌備藝術城「華泉小村」，吸引許多遊客前往參觀，他透露在台灣計畫準備設立新的音樂頻道及打造攝影棚等，加上私下很喜歡稻田、鄉村，希望能在宜蘭建蓋約800坪的攝影棚，邀音樂人們來參與節目錄製，傳承經典歌曲，「來宜蘭錄影可以住2、3天，做完節目才走，這是最好的理想，藝術家要出來做一點事，不是只有演唱會賺錢才出來。」

劉家昌的徒弟江蕾婚後引退樂壇多年，一聽到劉家昌有新的音樂計畫，開心說屆時只要劉家昌一邀約，她隨即相挺拿起麥克風開唱，還熱情邀約劉家昌再度重回舞台開唱，重新詮釋許多經典歌曲。

劉家昌（左起）、白冰冰、房祖名日前一起開心聚餐。（許雅淳攝）

劉家昌（左）、江蕾，身為師徒兩人，開心敘舊。（許雅淳攝）