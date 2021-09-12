警方查獲酒吧業者掛羊頭賣狗肉，由客人自帶小姐進場陪酒，誆稱朋友，規避刑責。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

全台夜店因新冠肺炎疫情遭勒令停業，南部卻有酒吧業者鑽漏洞解禁，台南市安平區警方11日凌晨3時查獲1家公關酒吧近日改申請餐廳牌照開業，卻由客人自帶陪侍小姐坐檯，對外誆稱客人自帶朋友，警方依照傳染病防治法將業者、客人與小姐全部函送台南市衛生局。

「上有張良計，下有過牆梯」中央流行疫情指揮中心明定17項娛樂場所不得營業，有業者乖乖遵守，卻有業者鑽法律漏洞解禁，南部酒吧業者紛紛改申請餐飲零售業牌照，以餐廳身分開業。

政府雖未強勢禁止，卻明定業者不得有歌唱設備與女子陪侍，作為查緝取締標準，業者再鑽漏洞，店內無法自養陪酒小姐，改由客人自帶陪酒小姐進場，遇到查緝即誆稱是客人朋友，變相經營。

安平區永華路一家公關酒吧，改申請餐廳執照後開業，卻由客人自帶小姐進場坐檯，規避責任，警方11日凌晨查緝時，發現3樓包廂內坐了5名陪酒小姐，業者表明是客人帶來的朋友。

不過客人與小姐謊稱的朋友關係很好突破，雙方在警方詢問下很快吐實，原來是透過微信外叫經紀公司小姐，小姐接獲訊息再到場陪酒。

警方表示，不論女客是朋友還是朋友，甚至家人，現場未保持梅花座、未放隔板，依照傳染病防治法函送台南市衛生局裁處，若情況屬實，業者將罰6萬至30萬，客人與小姐面臨3000至1萬5000元的罰鍰。

相關業者表示，原屬公關酒吧業者為了規避防疫責任，改由客人自帶陪酒小姐，南台灣小姐經紀公司隨之興起，將成為市場主流，未來可能引發經紀公司之間糾紛，或互相檢舉，成為社會負擔。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障