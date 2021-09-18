喜歡日式派系的朋友應該對位於大稻埕的小城外不陌生，今年初小城外踏出大稻埕插旗大安區，開設「隱城．小城外」在原先沈穩內斂的經典調酒中做出創新挑戰。

「隱城・小城外」（圖／BEEMEN蜂報提供）

「隱城．小城外」距離大安站徒步約2分鐘路程即可到達，以交通方便性來說真的非常加分！「隱城．小城外」真的非常隱，既沒有招牌門口也是漆黑，照著地址勇敢推開門就對了。「隱城」諧音「影城」，一樓大廳裝潢就如同置身電影院，酒吧的本體則是在二樓，整體風格與原先大稻埕雷同，帶給酒客沈穩內斂的感受，並非是可以大吵大鬧的空間。

「隱城・小城外」（圖／BEEMEN蜂報提供）

除了原先的經典調酒外，更有原創調酒單，而酒款取名也相當簡單直接，直接寫出這杯酒的風味結構，讓消費者一目瞭然，也能夠直接挑選喜歡的風味，拉近客人與酒之間的距離，而隱城．小城外也提供一些精緻小食，除了滿足酒精攝取之外當然還要滿足胃呀～

「隱城・小城外」（圖／BEEMEN蜂報提供）

「卡非萊姆 荔枝 木質調」是以藥草酒 Aperol 為基底加上卡非萊姆與荔枝，杯壁上是烘乾的洋甘菊粉末。前段有柑橘、荔枝的甜美調性，中段則是木質草藥感上來，而尾段有萊姆葉香氣及些許苦味平衡甜感，杯壁上洋甘菊粉末增添花香氣，總結來說是一杯層次變化豐富又清爽的調酒啊！

「隱城・小城外」（圖／BEEMEN蜂報提供）

「冬季香料 乳香 椰子」﻿肉桂、丁香、香料紅酒的氣味彷彿來到冬季的歐洲。確認出咖啡及乳香酒後，緊接著是淡淡的木質調樹脂香氣。 ﻿最後的椰奶和蜂蜜，帶點果香餘韻，濃郁絲滑，層層推進的風味十分有趣。﻿

「隱城・小城外」（圖／BEEMEN蜂報提供）

隱城．小城外總體而言，不管是與朋友小酌或是來品酒都相當適合，經典調酒跟創意調酒都不會讓你失望！而復古電影院大廳裝潢更富特色，如果無法捨棄經典的好滋味，又想要來點新奇的嘗試，隱城．小城外能夠滿足你的貪心！